Recomiendan crear el hábito del consumo de agua durante todo el año en grandes y chicos

El Dr. Alejandro Bronzieri, destacó la importancia que tiene en el organismo el consumo adecuado de agua potable.



“La realidad es que uno asocia el consumo del agua al calor o al ejercicio y aunque estemos en invierno, el consumo del agua y su importancia es durante todo el año y cuanto más joven, es mayor”, sostuvo.

Recomendó toma entre 2,5 y 3 litros diarios de agua potable: “deberíamos consumir todo el día. Es importante porque todas nuestras reacciones químicas necesitan agua”.

Señaló además que “el agua libre a nivel renal es mucho más beneficiosa, porque no tiene que eliminar lo que llaman solutos. Cuando uno consume una bebida una gaseosa, mate y demás, no es un agua libre; sino que el riñón debe trabajar para extraer parte de esos solutos y utilizar el agua libre. En los alimentos en frutas y verduras es distinto porque aportan un litro entre las 4 comidas, pero el 1,5 restante debería ser agua potable que uno debe tomar mínimamente. Mate y café, no debería contabilizarse, el agua libre es lo que el cuerpo necesita”, sostuvo Bronzieri.

Indicó que para algunas patologías como constipación, migrañas, cansancio y sensación como somnolencia, es fundamental el consumo de agua “por eso uno debería consumir agua antes de tener sed”.

Respecto al agua en los niños remarcó que “es fundamental. Son los más vulnerables en cuanto a la pérdida de líquido. Se debe tener siempre agua disponible para los chicos”, recomendó.