Recomiendan enfocarse también en reforzar el sistema inmunológico ante la nueva ola de COVID 19

David Galdame, es enfermero en el Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos, y además se encuentra trabajando con el voluntariado de Reiki que funciona allí también y compartió, junto a otras muchas personas, un posteo en sus redes sociales sobre consejos y recomendaciones para atravesar de una forma diferente la segunda ola de COVID 19, principalmente para reformar sobre el sistema inmunológico.

“El Ministerio de Salud nos viene informando que es lo que debemos o no hacer, en nivel de protección de barbijos y distanciamiento, pero creo de una forma más masiva debería informarse que debemos hacer para reforzar nuestro sistema inmune” indicó Galdame a LU24.

En ese sentido, expresó que “hay muchas formas de reforzarlo y es necesario hacerlo en este contexto, y en cuestiones básicas como es la alimentación, comer sano y no comer alimentos de productos industriales o comida chatarra, y reforzar el consumo de frutas de estación”, asimismo detalló más cuestiones que indica el posteo, como “el hecho de respirar a conciencia, de visualizar el oxígeno que ingresa a nuestro organismo y que sale, incrementar el consumo de vitamina C y la mal llamada vitamina D que en realidad es una hormona que produce el sol”.

Por otra parte, destacó la importancia de “la actividad física, obviamente tomando los recaudos de distanciamiento social, pero no dejar de hacer actividades, porque eso nos refuerza el sistema inmune, nos cambia hasta el estado anímico, y eso es muy importante”.

“Estar vibrando este último tiempo con tanto miedo y stress nos puede producir patologías que nada tienen que ver con el COVID, yo que trabajo en terapia intensiva, en el 2020 hubo muchos más casos coronarios por el stress que sufre la gente, que respiratorios” manifestó.

En cuanto a ese tema del stress que genera ésta situación dijo que “la televisión está manejando éste evento de una manera muy particular, que no estoy nada de acuerdo, creando el caos y el miedo en la gente, y el hecho de vibrar el medio produce que la persona se estanque y no pueda reflexionar”, también resaltó la importancia de “la relaciones entre personas, ya que el amor sana, el amor cura y la falta de amor enferma”, y añadió “es importante cómo manejar en esta situación tan particular, el estado anímico de cada uno, la forma de actuar y expresarse, y fundamentalmente nuestros pensamientos”, ya que el hecho de tener una buena relación con las personas que nos rodean hace que nuestro sistema inmune se vea beneficiado.

Entre otros de los puntos que mencionaba el posteo que replicó en sus redes sociales, Galdame recordó la importancia de una ducha fría para activar el sistema circulatorio, infusiones como el té de diente de león, manzanilla, y hierbas naturales que sirven para reforzar el sistema inmunológico. Para finalizar, sostuvo que “es fundamental no vibrar el miedo, porque el miedo paraliza, y hace que se manifiesten cosas que van a ser siempre negativas”.

