Recomiendan hacer actividad física para reforzar el sistema inmune ante la nueva ola de COVID 19

21 abril, 2021 Leido: 63

Bien sabido es, que la actividad física es clave para fortalecer el sistema inmunológico, sobre todo ante el contexto de pandemia que se atraviesa durante el último año, además de prevenir otras patologías que se han considerado como agravantes de la enfermedad. Martín Bayúgar, es profesor de educación física, y sus deportes principales son la natación y el ciclismo, por ello LU24 le consultó sobre cómo puede beneficiar a la inmunidad, el realizar ejercicio.

“Aumenta los niveles de defensa, en general todo tipo de deporte” sostuvo Martín y además resaltó que se trata de “una cuestión saludable, una buena alimentación, y además el deporte de una manera continua es importante”.

En ese sentido, explicó que “el que hace deporte está más organizado en las comidas, y también el tema inmunodepresivo, uno que hace actividad física tiene otro ánimo, y mejores defensas porque tiene una vida más activa” y agregó que “en general la educación física y el deporte lleva a tener una vida más saludable”.

Por otra parte, destacó que “el hacerlo de forma ocasional tal vez genere más daño que beneficios, lo recomendable es la constancia, 3 horitas de semana para uno, es hacer una inversión” y comentó que “en mi experiencia, yo entreno mucho, estoy mucho tiempo en gimnasios y pase de estar 16 horas en un gimnasio o una pileta a nada, y bueno, empecé a entrenar en casa, estaba preparando una carrera para Brasil y cuando me entere que se suspendió corte la actividad por primera vez en mi vida” y como resultado de ese parate en la actividad física, explicó que “comencé realmente a sentirme mal, mareos, encierro”.

Lo importante para cualquier persona, y más en este contexto dónde las defensas deben estar bien fuertes, según indicó el profesor de educación física, es “moverse, no estar quieto, no solamente la bicicleta, toda actividad estructurada y continua hace bien” y además destacó que “de 4 a 6 semanas ya hay beneficios fisiológicos en una persona que nunca hizo nada”.

