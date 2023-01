Reconocido abogado penalista atenderá en Tres Arroyos

5 enero, 2023

El Dr. Julio Torrada, abogado penalista que tuvo actuaciones destacadas en casos emblemáticos para la opinión pública, informó a través de LU 24 que atenderá dos veces por mes en el estudio de Calle Colón 535, junto a su colega Maricel Píngaro.

Ambos visitaron LU 24, y el letrado dijo el motivo de su decisión: “se daba una situación que imposibilitaba desarrollar mi profesión como corresponde; he venido a Tres Arroyos y a la zona, ya que por la exposición mediática te convocan; dos veces al mes estaré atendiendo personalmente y se abrirá la posibilidad para hacer otras actividades, como dar charlas”.

“He sido requerido en casos de violencia sexual de género y maltrato infantil tengo un estudio en General Belgrano y me contacto con todos los puntos del país; yo soy penalista, yo defiendo a la víctima y es una preocupación central que tenemos porque los delincuentes tienen un vademécum de derechos y las víctimas no.”, agregó.

Torrada trabajó en diversos casos de mucha exposición pública y recordó su intervención en el caso Priscilla “la nena que fue quemada por su madre en una parrilla y arrojada en un arroyo, seguramente se recuerda cuando llevaba el cuerpo en una sillita y pasó junto a sus otros hijos por una estación de servicio y luego con la ayuda de ellos la tiraron en el arroyo, luego su madre hizo una falsa denuncia y luego de cinco años fue el juicio oral lo cual habla de la morosidad de la justicia y durante 20 días me tocaba convivir con el demonio mismo. Es lo mismo que pasa hoy con el caso de Fernando Báez Sosa, han matado a un pibe de manera despiadada y nunca ni ellos ni sus padres pidieron respuestas, ayer se le cagaron de risa a un chico al que habían incriminado, no hay ninguna muestra de nada y claramente en este laburo te cruzas con gente así que ningún animal lo hace”.

Para contactarlos, dirigirse a Colón 535 o comunicarse al 0221 -15 50 56 125

