Reconocieron a grupos de danza en el Escenario Mayor

8 marzo, 2026 12

Este domingo, en el Escenario Juan Pesalaccia del predio triguero se otorgaron reconocimientos por parte del intendente Pablo Garate, el Jefe de Gabinete, Julio Federico, y el Director de Cultura, Tomás Paniga a los diferentes grupos de danza que se presentaron durante los espectáculos en las distintas noches de la fiesta.

Recibieron la distinción:

Jorge Mauri, Director de Ballet Folklórico Municipal

Luciano Perpetto, del grupo Cerro 7 Colores

Elizabeth Assef, de Volátil Acroaerea

Vanesa Beltrán, de Cultura Caribe

Candela Suppes y Nora Solfanelli, de la Sociedad Francesa

Tania Sabatini, de Camagüey

Lucero Maldonado, de Lucero Dance Center

Ornella Ugalde, Audiovisuales

Evelina Soulé, Voz en Off

Francisco Arana, Producción musical

