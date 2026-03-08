Reconocieron a grupos de danza en el Escenario Mayor

8 marzo, 2026

Reconocieron a grupos de danza en el Escenario Mayor

Este domingo, en el Escenario Juan Pesalaccia del predio triguero se otorgaron reconocimientos por parte del intendente Pablo Garate, el Jefe de Gabinete, Julio Federico, y el Director de Cultura, Tomás Paniga a los diferentes grupos de danza que se presentaron durante los espectáculos en las distintas noches de la fiesta.

Recibieron la distinción:

Jorge Mauri, Director de Ballet Folklórico Municipal

Luciano Perpetto, del grupo Cerro 7 Colores

Elizabeth Assef, de Volátil Acroaerea

Vanesa Beltrán, de Cultura Caribe

Candela Suppes y Nora Solfanelli, de la Sociedad Francesa

Tania Sabatini, de Camagüey

Lucero Maldonado, de Lucero Dance Center

Ornella Ugalde, Audiovisuales

Evelina Soulé, Voz en Off

Francisco Arana, Producción musical

 

