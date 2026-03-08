Reconocieron a grupos de danza en el Escenario Mayor
Este domingo, en el Escenario Juan Pesalaccia del predio triguero se otorgaron reconocimientos por parte del intendente Pablo Garate, el Jefe de Gabinete, Julio Federico, y el Director de Cultura, Tomás Paniga a los diferentes grupos de danza que se presentaron durante los espectáculos en las distintas noches de la fiesta.
Recibieron la distinción:
Jorge Mauri, Director de Ballet Folklórico Municipal
Luciano Perpetto, del grupo Cerro 7 Colores
Elizabeth Assef, de Volátil Acroaerea
Vanesa Beltrán, de Cultura Caribe
Candela Suppes y Nora Solfanelli, de la Sociedad Francesa
Tania Sabatini, de Camagüey
Lucero Maldonado, de Lucero Dance Center
Ornella Ugalde, Audiovisuales
Evelina Soulé, Voz en Off
Francisco Arana, Producción musical