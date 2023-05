(videos)Reconocieron a Sánchez por el constante apoyo al campo de doma

Los integrantes del Campo de Doma El Palenque le entregaron una placa de reconocimiento al intendente Carlos Sánchez, durante el encuentro de doma que se realiza en el predio ubicado en avenida Rivadavia 2500.

De esta manera la agrupación manifestó su agradecimiento al constante apoyo recibido desde el municipio en la organización de cada evento.

El jefe comunal también agradeció ante los presentes desde el escenario “Mario Ezcurdia” y dijo sentir “un gran orgullo como tresarroyense, realmente los quiero felicitar y agradecerles infinitamente a estos jóvenes que me han dado este reconocimiento, que no aflojen, el camino es largo y duro pero se pueden lograr las cosas; esto es un sacrificio también el gasto, la organización de todo esto, esto es sumamente importante, no paren de hacerlo, hay que seguir trabajando en ello, esto son las bases de nuestra historia y si no miramos a nuestra historia es muy difícil tener objetivos”.

