Reconocimiento a los derechos de la mujer en el Credicoop

22 marzo, 2024

La Comisión de Asociados del Banco Credicoop sucursal Tres Arroyos conmemoró el “Día de la Mujer Trabajadora”, con un acto en el que homenajeó a Asistenco, como exponente de los valores del cooperativismo.

Se llevó a cabo este jueves en la sede de la entidad bancaria, ubicada en Chacabuco 99, y estuvo encabezado por el presidente de la Comisión, Marcelo Perilli, y el gerente de la sucursal, Maximiliano Pita, además de otros representantes de la entidad.

En la oportunidad se proyectó un video con el mensaje del presidente del banco, Carlos Heller, quien expresó: “Tenemos que decir con alegría y con satisfacción que hoy son muchísimas las mujeres que forman parte de nuestra organización en todos los niveles, trabajando, ocupando lugares en las comisiones de asociados, en el Consejo de Administración, en la Mesa Directiva, en la Sindicatura. Podríamos decir que no hay nivel en el que no exista la participación de mujeres”.

“Tal vez en algunos niveles todavía no es suficiente. Muchas veces hemos reclamado en las propias asambleas del banco para que más mujeres se incorporen, sobre todo en el plano directivo”, agregó.

“Cuando miramos las estructuras gerenciales y demás, vemos que hay un creciente proceso de integración y que va tendiendo a igualar la participación de mujeres en el total. No podemos decir lo mismo por ahí en el plano de lo institucional, aunque hemos avanzado muchísimo”, cerró.

Por su parte, Perilli dijo que “para poder ayudar, creemos que participando se pueden hacer pequeños aportes. Entonces el banco nos da esa oportunidad como socios. Somos un grupo de alrededor de 20 personas, que sumados a la participación de los empleados, que cada 15 días nos reunimos, hemos tratado de llevar adelante esto que se nos propuso, con mucho trabajo”.

“Dentro de las tantas actividades, está el reconocimiento a los derechos de la mujer. Todos los años nos convocan para trabajar en esto. Nosotros estamos totalmente consustanciados con esos valores, esos derechos. No hay que festejar nada. Es celebrar que hace muchos años se vienen generando nuevos derechos, se vienen ganando espacios. Y también reflexionar respecto de todo lo que nos está pasando y lo que falta”, enfatizó.

La Cooperativa Asistenco (Asistencia al Adulto Mayor), ubicada en Rodríguez Peña 965, funciona de 8 a 13 horas. La presidenta, Olga Lago, y la secretaria, Soledad Arrupe, contaron que hace más de 10 años que se dedican al servicio de cuidado domiciliario.

Además, valoraron a “las compañeras que son un ejemplo de lucha” como así también los estudios y capacitaciones que realizaron tanto en cuidadoras domiciliarias como en cooperativismo. “Nuestro principal objetivo es brindar amor y apoyo a los familias que siempre han confiado en nosotros”, aseguraron.

“Años atrás no se nos valoraba económicamente ni como personas, esto terminó cuando nos unimos y decidimos que se nos respete en todo sentido”, enfatizaron.

Asimismo, indicaron que “siguen luchando por la residencia propia para poder brindar un mejor servicio”.

