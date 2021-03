Reconocimiento y agradecimiento de parte del Hogar Para la Tercera Edad “Victoria”

Victoria Amelia Olivera, dueña del Hogar Para la Tercera Edad “Victoria”, escribió una nota en la que reconoce y agradece el pedido de disculpas por parte de la familia de la abuela que dio hace pocos días positivos de Covid-19.



También repudió la denuncia realizada por este medio a la nieta de la señora, y que luego el hijo de la mujer rlaefutara, y la invitó a que recorra la residencia para ver el trabajo y el sacrificio que realizan a diario para cuidar a los abuelos/abuelas.

“Es muy fácil hablar o ensuciar a una persona detrás de una pantalla, un celular, una red social o cualquier medio tecnológico sin permitir o preguntar antes como fueron los hechos sucedidos y que fue realmente lo que pasó. Da mucha tristeza que haya gente así, gente que no le importa el otro, no le importa lo que genera con sus palabras en el otro. Es lamentable y repudiable”, expresó.

La nota completa se puede leer a continuación:

En virtud de las notas realizadas y publicadas por LU 24 Radio Tres Arroyos en relación a la residencia de adultos mayores de la que formó parte y soy dueña. Vengo a reconocer y agradecer el pedido de disculpas por parte de la familia de la abuela que dio hace pocos días positivos de Covid 19. Y repudió la denuncia realizada por este medio a la nieta de la señora, ya que la realidad de lo que pasó no fue así. Todo lo contrario, la invito a que venga a la residencia para ver el trabajo y el sacrificio que hacemos a diario para cuidar a los abuelos/abuelas, que estén bien, que no les falte nada y el amor que damos por cada uno de ellos. Es muy fácil hablar o ensuciar a una persona detrás de una pantalla, un celular, una red social o cualquier medio tecnológico sin permitir o preguntar antes como fueron los hechos sucedidos y que fue realmente lo que pasó. Da mucha tristeza que haya gente así, gente que no le importa el otro, no le importa lo que genera con sus palabras en el otro. Es lamentable y repudiable. Pero en fin como dije, y vuelvo a reiterar, en la residencia trabajamos desde hace muchísimos años con sacrificio y mucho amor, dándolo todo para cada día ser un poquito mejores y por sobretodo que nuestros abuelos se sientan como en sus propias casas. Cuidarlos y protegerlos por sobretodo. Soy una persona de bien y jamás he tenido problemas con nadie, ni quiero tenerlos por eso escribo estas líneas para aclarar lo sucedido y agradecer nuevamente las disculpas de parte de la familia de la abuela. Muchas gracias por el espacio y espero poder seguir trabajando tranquila como lo hemos venido haciendo siempre.

Victoria Amelia Olivera

