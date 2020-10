Récord: 44 nuevos casos positivos a coronavirus en Tres Arroyos

El Secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Gabriel Guerra dio a conocer en su habitual informe respecto a la situación de infectados por coronavirus en el distrito:

“Este sábado se recibieron 135 muestras del ámbito público y privado, de las cuales 44 dieron positivas a la enfermedad, y 91 fueron negativas, elevando el total de contagiados a 538 casos desde el inicio de la pandemia”, sostuvo y agregó que “en la sala COVID hay internados 16 pacientes, todos con diagnóstico positivo, en la Unidad de Terapia Intensiva se encuentran tres pacientes, uno de ellos con COVID, con asistencia respiratoria mecánica”. A su vez, fueron dados de alta 16 pacientes, lo que hace una cifra de 332 recuperados.



Quedan pendientes de resolución, 58 estudios.

Se descartaron desde el inicio de la pandemia, 1330 estudios, y fallecieron hasta este sábado, 13 personas.

“Recuerden que atrás de un número hay personas que se enferman y que mueren”

“La situación sigue complicada” dijo Guerra y agregó que “llegamos a esta instancia y probablemente esta situación nos acompañe unas semanas más, que no se profundice, que no se agrave y que podamos sostener la atención adecuada en el tiempo, depende del comportamiento de cada uno de nosotros, fundamentalmente en las medidas de higiene, de distanciamiento y el uso de barbijo, de evitar la interacción social, no realizar reuniones sociales, reuniones familiares amplias ni visitas, y tiene que estar presente en los ámbitos públicos, en los paseos públicos, en los balnearios, y en cada uno de los lugares donde, más allá que el aire libre sea una actividad más segura, no es una actividad inocua para un paciente infectado y con posibilidad de contagiarnos”. Recuerden que al afectar a las personas de riesgos que son nuestros los adultos mayores serán quienes sufran las mayores consecuencias, de internaciones prolongadas e incluso la muerte; recuerden que atrás de un número hay personas que se enferman y que mueren, y que atrás del seguimiento de cada una de las personas que hoy se exponen al riesgo de contagio existe personal sanitario que hace meses que viene trabajando y que debemos respetar y acompañar”, concluyó.

