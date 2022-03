Récord histórico del precio del trigo: explican que la situación provoca una retracción en el mercado

4 marzo, 2022

El precio del trigo continuó en alza en la rueda nocturna del mercado de Chicago, en los Estados Unidos, y se puso a tiro de alcanzar los US$ 500 por tonelada (US$ 492,37), como consecuencia de la escasez en la producción y el abastecimiento del cereal que genera la invasión rusa en Ucrania. Según indicó a LU 24 el presidente de la Cooperativa Alfa, Juan Ouwerkerk, la situación provoca una retracción en el mercado y consideró que hay que aguardar entre una semana y diez días para que se puedan conocer los efectos de esta escalada.

“Este precio de mercado no se da porque esté faltando trigo sino por la incertidumbre que genera esta disparatada guerra con la invasión de Rusia a Ucrania”, sostuvo Ouwerkerk.

“Normalmente lo que pasa cuando se producen estos saltos explosivos es que el mercado se retrae, el exportador levanta el pie del acelerador porque quizá no quiere convalidar esos precios y el productor agropecuario no sabe qué hacer ya que en semejante ebullición lo que pasa es que el mercado se achica, se empiezan a hacer pocas operaciones”, explicó. “Después, si el precio queda confirmado una semana o diez días, se vuelven a hacer operaciones, pero no es que instantáneamente el precio llega a un tope y sale todo el mundo a vender”, añadió.

En tanto, dijo que “también es cierto que hay exportadores que dejan de comprar cuando se producen estos saltos tan explosivos”.

“Esto genera incertidumbre. Si estos precios se convalidan, a la Argentina, por un lado, le va a ser tremendamente beneficioso porque por retenciones el Estado va a cobrar mucho más dinero, pero también es cierto que por ahí se desequilibra el mercado interno con lo que tienen que salir a pagar los molinos y el valor de la harina se va a ir para arriba”, manifestó.

Finalmente, señaló que “todavía queda mucho trigo para el mercado interno, pero si este precio se consolida obviamente que se harán operaciones para vender el cereal de la próxima cosecha”.

