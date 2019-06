Recordamos cómo fue el proceso de construcción de la “Casa de Botellas”

La tresarroyense Susana Ituarte, mujer que construyó su casa a base de elementos reciclables, habló está mañana con nuestra emisora y recordó cómo fue todo el proceso durante el tiempo que demoró la construcción. “Buscamos hacerla con vista al sol. Para hacerla se usaron botellas, chapas hechas con envases tetrabrik que me las acercó el municipio, ventanas de vehículos, mamparas viejas, parabrisas de autos y mesadas que la gente sacaba”, dijo.

Ituarte destacó la gran cantidad de botellas de vidrio que demandó la obra: “Usamos unas 3 mil botellas que juntamos en la calle y después a medida que la gente veía lo que hacía me acercaba más botellas. Así fue que también las usé vacías para hacer el piso combinando cemento para construir y rellenarlas con barro”.

La vivienda ubicada en 1160 Aníbal Ponce cuenta con una cocina, baño y una habitación.

“Viene mucha gente de otros lugares a visitarnos y mirar la casa. Incluso gente de acá trae a sus conocidos de otros lugares para mostrarla. Además muchas personas de otras ciudades me han consultado como hice para hacérselas en otros lugares”, sostuvo.

“Era para mí una necesidad muy fuerte y le estoy agradecida a la gente. Pude avanzar”, dijo y recordó que gracias al apoyo de nuestra emisora y luego de haber recibido un Agua Clara por su particular trabajo en la construcción de una vivienda de este tipo, es que pudo acceder a servicio de agua corriente en su vivienda.