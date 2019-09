Recordamos la aparición de ovnis en un campo de Irene

Uno de los efectivos policiales que fuera testigo años atrás de un episodio vinculado a la aparición de ovnis en la zona, visitó nuestros estudios y contó su experiencia personal. Osvaldo Orellano, relató en detalle cómo fue aquel momento en un campo de Irene.



“En la madrugada del 7 de noviembre del 2007, estaba patrullando en Irene cuando ingreso a un campo de la familia Fernández. Desciendo del móvil e ingreso a la casa y cuando salgo del móvil me encuentro con una luz muy fuerte. Ingreso y le digo a quien estaba conmigo que pasaba, me dice subí al patrullero ponelo en marcha, salimos y te cuento. Cuando estábamos a unos 300 metros del casco de la estancia, encendimos un reflector grande, con el móvil detenido y en el aire se podía percibir un olor a azufre quemado, y es ahí cuando Bracamonte me empieza a contar lo que el vio”, dijo Orellano esta mañana.

Recordó que momentos antes de que ingresara a la casa, “una luz muy fuerte aparecía detrás del móvil y mencionó que Bracamonte había visto tres o cuatro hombres de figura mediana de 60 a 70 centímetros y cuando el me quiso informar por el celular se le bloqueo y quedó estático en ese momento. Estuvimos reflectoreando y no pudimos ubicar nada. Bracamonte vio esto a unos 30 metros. Solo vio a los hombrecillos, que eran de color gris y ojos grandes”.

Indicó que no pudieron observar la nave, “porque estaría detrás del monte. Este aparato hace el recorrido más adelante que lo ve otro patrullero, pero lo toma desde arriba hacia abajo con una luz muy intensa y a ellos se les paró el móvil y no pudieron hacer nada hasta que eso se movió. Le creí, porque la luz apareció nuevamente, el olor se sentía. Además quedó el pasto blanco en la parte que yo recorro del móvil al casco de la estancia y donde estaba el patrullero”.