Recordamos la historia del Renault 12

A 25 años de que culminara la producción del emblemático Renault 12, desde BUS 24 dialogamos con el actual Secretario del Club del Renault 12 de Capital Federal, quien compartió su fanatismo por el vehículo y brindó detalles acerca de la historia.

“Fue el tercer auto más fabricado en el país, en este caso en Córdoba, en la localidad de Santa Isabel”, recordó Darío Filipelli, esta mañana.

Confeso fanático de toda la vida mencionó que tuvo dos vehículos de la línea: “El primero de ellos fue mi primer amor, que había sido taxi. Lo compré y lo dejé como auto particular. Me lo robaron en Buenos Aires y cuando el seguro me pagó, salí inmediatamente a buscar otro que es el que tengo, un Renault 12 modelo 92’ con 55 mil kilómetros reales y aire acondicionado. Es de uso exclusivo para actividades del club”.

En cuanto al Club, indicó que son de Capital Federal, “hacemos encuentros mensuales el tercer domingo de cada mes. Nos juntamos sobre la Avenida General Paz, allí exponemos los autos, charlamos, mateamos y hacemos salidas en caravana, además de participar en encuentros solidarios y demás”.

Destacó que hubo muchas versiones de Renault 12, nació en el 71’ recién en la Argentina y el primero era Ika Renault 12 y después empieza a tener transformaciones incluso con versiones más deportivas.

Anticipó que el año entrante, se cumplirán los 50 años del inicio de la fabricación “tenemos pensado realizar un encuentro nacional y visitar la planta de Córdoba donde comenzó su fabricación”.