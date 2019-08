Recordaron a San Martín en un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad (video)

Se realizó en Plaza San Martín, el acto oficial en conmemoración del 169º aniversario del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín.

El mismo contó con la organización de la Asociación Cultural Sanmartiniana Filial Tres Arroyos, y la Dirección de Cultura y Educación.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de Nancy Alonso, quien recordó la vida del General y su gesta Libertadora, y sostuvo que “San Martín nunca buscó el bronce pero sí la única forma de inmortalidad que es el recuerdo”.



“Estamos haciendo justicia acá reunidos, no es una fecha más”, dijo Alonso y agregó que “San Martín no se dejó llevar por las disputas internas, y se negó a participar de nuestra guerra civil” , resaltando a su vez que “en cada ciudad liberada, fundaba una biblioteca, y en su testamento decidió destinar sus libros para la futura biblioteca de Mendoza, y donó los diez mil pesos para fundar la de Chile, los que el Cabildo le había donado por la victoria en Chacabuco”.

“Soportó calumnias, injurias y humillaciones: lo llamaron miedoso, cobarde, codicioso, ladrón y desleal, pero no alcanzaron para lograr una defensa y el desagradecimiento de sus compatriotas no le arrancó la menor queja”, manifestó la oradora, quien nuevamente citó palabras del Libertador y dijo “mi nombre es lo bastante célebre para que yo lo manche con una infracción a mis promesas”.

Entre otros conceptos, Alonso sostuvo que entendió y enfrentó mejor que nadie la situación de la incipiente argentina, y recordó otra frase usada por el Padre de la Patria: “la soberbia es una discapacidad que suele enfrentar a pobres e infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder”.

En el acto hubo un toque de silencio a cargo del trompetista Roberto Chaparro, se colocaron ofrendas florales por parte del Jefe de Gabinete Hugo Fernández y la directora de Cultura Noemí Rivas por la Municipalidad de Ts. As. , al igual que hicieron los representantes de la Asociación Cultural Sanmartiniana, Carlos Cantisano y Rita Di Paolo y la Secundaria Técnica 1, Lorenzo Albani y Hugo Muda. Finalmente se entonó la Marcha de San Lorenzo.