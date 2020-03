Recordaron al Almirante Guillermo Brown en Claromecó

En el aniversario del fallecimiento del Gran Marino, la Delegación browniana de Claromecó lo recordó de una manera particular. Las damas brownianas se reunieron para leer diferentes textos referidos al Almirante Guillermo Brown. Se destacó su colaboración y participación en los primeros pasos de la Independencia Argentina de este acriollado irlandés.



Como así también una faceta poco conocida de Brown que fue la de chacarero, cosechaba alfalfa; él provenía de una familia de agricultores y no de marinos, cultivaba frutas y verduras para consumo personal, vendía caballos .Esto lo hacía cuando la Patria no lo requería.

De esta manera, la Delegación de Claromecó decidió recordarlo en los 163 años que emprendió el último viaje en esta vida.

