Recordatorio del Municipio por el corte de agua programado para este jueves

16 abril, 2026 0

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos se informa que, durante este jueves, se continuará con los trabajos correspondientes a la obra de anillado del sistema de agua.

Por tal motivo, se solicita a los vecinos tomar los recaudos necesarios ante posibles inconvenientes o interrupciones momentáneas en el servicio.

Estos trabajos forman parte de las mejoras en la red, con el objetivo de optimizar la calidad y el suministro de agua en la ciudad.

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