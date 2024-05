Recreativo Claromecó pedirá suspender el partido con Huracán “por falta de garantías”

20 mayo, 2024

Gustavo Saint Martín, presidente de Recreativo Claromecó, habló sobre los incidentes ocurridos en su cancha este domingo, y manifestó que va a pedir a la Policía “que suspenda el partido por falta de garantías, porque no es que por culpa de unos violentos tengamos que vivir esto”.

“Fue bastante difícil la situación; vino un micro con 51 hinchas y nos dijeron que iban a pagar por algunos, lamentablemente accedimos, creo que pagaron por diez, les pedimos que estuvieran con tranquilidad, pero no fue así, se subieron a los techos y tiraron bombas de estruendo, se los hizo bajar y luego a los diez minutos otra vez; después se tranquilizó se terminó el partido, los 45 minutos del primer tiempo y el árbitro decide suspenderlo por lesión”, relató.

“Yo no puedo dar la entrada a todos porque nosotros necesitamos cubrir el valor de los partidos, acá hay chicos a los que les cuesta mucho ganar el dinero para pagar la entrada, como la gente de Huracán que pagó su entrada, pero no puede ser que pasen este tipo de cosas”, explicó.

“Después, por lo que vi creo que tiraron una bomba de estruendo hacia el lado local, creo que impactó arriba o al lado de un auto. La Policía y nosotros hicimos evacuar rápido, la parte local salió rápido, después hubo todo tipo de desmanes afuera, se llevaron cosas de una lancha y tiraron piedras”, dijo.

“Salió la gente de Claromecó, y en medio de los desmanes intentaron quitarle la cartera a la madre de uno de los chicos, Faustino Peralta, y luego se desató la batalla campal, que pudimos cortarla encerrando a todos dentro de la cancha, pudimos cerrar yo, y la gente de la policía el portón; corrimos los autos porque caían proyectiles de todo tipo, había muchos chiquitos, los pasamos a la cantina, casi destruyen el portón a patadas; volvieron a caer diciendo que les habíamos robado un bombo, tirando ladrillos, fue un momento en que creí que nunca lo iba a pasar, hace 8 años que estoy en el Club, estos chicos estaban fuera de sí, nosotros estábamos orgullosos de recibir a Huracán después de 34 años de no jugar en Primera”, sostuvo.

“El sacrificio que hacen los dirigentes para presentar un equipo en cancha, es grandísimo y no es justo que pase esto, nosotros estamos disfrutando de jugar en primera y recibir a estos equipos acá, sabemos que hay que enfrentar cada cosa con dignidad pero así no se puede, no puede ser que en todos los partidos tengamos que enfrentar este tipo de cosas porque hay otras hinchadas que hace lo mismo”, razonó.

“Me llamó un dirigente de Huracán pero ¿qué le puedo decir yo? Los daños materiales no fueron cuantiosos pero el tema es la situación y lo que podía haber pasado, si yo dejaba salir a la gente de Claromecó los iban a agarrar a todos, estaban agarrando palos pero tenían familiares afuera; hubo mujeres de jugadores que estaban afuera, a algunas las empujaron, las tiraron al piso”, relató.

“Eran seis, siete policías, que no los podían parar; nosotros nos acostumbramos a jugar con poca policía porque nunca pasa nada, jamás pasa nada, pero ahora vamos a tener un problema porque vamos a tener veinte policías en la cancha, no vamos a poder afrontar los operativos con los ingresos de las entradas, ese es el problema”, finalizó.

Volver