Recreativo Echegoyen presentó la 20ª Edición de su concurso pesquero (audios)

29 noviembre, 2025 66

Con la presencia del Intendente Pablo Garate se presentó en instalaciones del Recreativo Echegoyen en San Francisco de Bellocq la vigésima edición del gran concurso 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso, declarado de interés municipal, a realizarse en el Balneario Claromecó, el día 1º de marzo de 2026, de 10:00 a 16:00, que repartirá en total más de 280 millones de pesos en premios.

La inscripción general tiene un costo de 150 mil pesos, en tanto para socios, damas, cadetes y jubilados será de 140 mil pesos.

El premio mayor es una Toyota Hilux 4×4, el segundo un Toyota Yaris XS y para quien complete el podio 12 millones de pesos. Habrá premios en efectivo hasta el 35º clasificado, en tanto, del puesto 36 al 40, se entregará una Caña Patria Rods. A su vez, tendrán premios damas, cadetes y socios.

En el concurso paralelo a la pieza variada de mayor peso (sin corvina) hay 5 millones para el ganador, 3 millones para el segundo y 2 millones para el tercer clasificado.

Habrá un sorteo para las inscripciones anticipadas hasta el 20 de febrero de un Toyota Yaris XS, un sorteo extra para todos los inscriptos de otra Toyota Hilux 4×4 y una veintena de sorteos especiales por el aniversario de un millón de pesos.

La cancha de pesca irá desde Dunamar hasta inmediaciones del Arroyito en Reta, y desde el Faro claromequense hasta el Sexto Salto.

Abrió la conferencia de prensa en la que se presentó el evento, Mariano Tenaglia. En tanto, Damián Andino, integrante de la subcomisión de pesca, se refirió al concurso de la pieza mayor, Karina Sierra hizo lo propio por el concurso de corvina y el intendente Pablo Garate felicitó a los organizadores por llevar adelante consecutivamente el desarrollo de este tipo de certámenes.

Damián Andino aseguró que “en los primeros días de enero van a estar las entradas en todos los puntos de venta: quienes se quieran inscribir, acérquense a las casas de pesca. Van a poder pagar en efectivo, tarjeta de crédito y débito o transferencia bancaria o billetera virtual”.

El intendente Garate, por su parte, afirmó: “esto crece de manera exponencial y es un impulso grande para el turismo, se ve mucha gente de afuera, se hace visible no sólo el evento sino también nuestro distrito. La municipalidad está agradecida porque nos dejen acompañar este concurso, ser parte del mismo”

Karina Sierra dio detalles sobre los sorteos, y anunció que habrá un premio adicional, denominado Playas Limpias, “los pescadores deben venir con su bolsa de residuos para que el lugar quede limpio y eso tendrá también su reconocimiento”.

