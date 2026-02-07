Recreativo Echegoyen promociona su concurso en “Las 24”

El Club Recreativo Echegoyen se encuentra en las adyacencias de la sede de Cazadores en esta edición de Las 24 Horas de la Corvina Negra promocionando su concurso a realizarse el domingo 1º de marzo.



Alejandro Andersen, integrante de la Subcomisión de pesca, visitó el estudio móvil La Perseverancia Seguros y dijo “Estamos acompañando a los pescadores y al Club Cazadores en su concurso, le deseamos mucha suerte a todos, además esperamos que todo se lleve con normalidad”.

Sobre los premios que otorgará la entidad Bellocquense, dijo que “el primero se llevará una Toyota 4×4, el segundo un Yaris; sortearemos una Toyota 4×4 entre todos los inscriptos y un Yaris por pago anticipado, por otro lado, al ser la 20° edición haremos 20 sorteos por 2 millones de pesos”.

“Año a año el concurso viene creciendo, esperamos que los pescadores y el clima nos acompañen para desarrollar el concurso sin inconvenientes”, aseguró y afirmó que “contaremos con 24 controles, ya que tenemos un compromiso con el ambiente, y una vez finalizado el concurso haremos una limpieza total de la playa”.

La sede en Claromecó inaugurada recientemente

Recreativo Echegoyen inauguró hace una semana la sede ubicada sobre la Ruta 73, entre calles 22 y 24, bautizada “Pipo” Iriart, en recuerdo al destacado dirigente de la entidad.

Sobre este punto, Andersen afirmó que “hace 15 años atrás era impensado que tengamos una sede en Claromecó, pero siempre estuvimos firmes para alcanzar lo que logramos actualmente”, detalló y su vez mencionó que “le agradecemos al Club Cazadores por permitirnos estar presentes y promocionar nuestro concurso”.

