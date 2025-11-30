Recreativo Echegoyen reconoció a colaboradores y deportistas en una cena

Con la presencia de más de 200 personas en una cena realizada en su sede, luego de la presentación de la 20ª edición del concurso de pesca las 6 horas a la corvina de mayor peso y luego de brindar la correspondiente información a la prensa, se sirvió la misma, con destacada gastronomía que incluyó una mesa de fiambres, diversos cortes de vaca, cordero, y postres, en un evento en el que la entidad acostumbra a realizar destinada a agradecer a quienes colaboran con el concurso y la actividad anual.

Estuvo presente el intendente Pablo Garate acompañado de su esposa, el Secretario de Seguridad Juan Apolonio, el delegado local Marcos Taboada y sus pares de Orense, Julián Pérez Olivero y de Claromecó Nicolás Felipe.

A los postres se hizo entrega de los premios de los concurso internos que realizó la entidad durante el año que son de río, laguna y mar y el premio mayor a quien en en 2025 fue el mejor pescador por obtener el puntaje mayor . En este caso el premio fue para el vicepresidente, Damián Andino.

Karina Sierra: “Queremos celebrar dándoles a los pescadores más oportunidades y mejores premios”

Karina Sierra, coordinadora del certamen, destacó que la consigna para esta edición fue “celebrar devolviéndole a los pescadores más posibilidades de ganar”, un objetivo que se traduce en la incorporación de dos autos más como premios principales, superando ampliamente lo otorgado en ediciones anteriores.

“Ya hemos pasado las 5.000 cañas y ese es un número extraordinario. Con que vengan los mismos pescadores que el año pasado, ya estamos más que conformes”, señaló Sierra, al tiempo que destacó que la inscripción accesible continúa siendo uno de los pilares del concurso. Este año, el sistema de pago en cuotas —diciembre, enero y febrero— facilita aún más la participación.

Un concurso que refleja el trabajo del club

Sierra remarcó que la transparencia y las obras concretadas por el club motivan a los vecinos a seguir acompañando: “La gente ve a dónde va la plata. Los que vienen hace años pueden ver cómo estaba el salón antes y cómo está ahora. También se pudo hacer la cancha de pádel y muchas otras mejoras”, afirmó.

Con más de 200 colaboradores, el club sostiene actividades durante todo el año, desde fútbol, bochas y pádel hasta la tradicional Comisión de Reyes Magos, que organiza una celebración comunitaria donde cada niño del pueblo recibe un regalo.

Obras y proyectos futuros

De cara a lo que viene, el club ya proyecta la ampliación de la cocina del salón, adaptándose al crecimiento del espacio, y el techado de la cancha de pádel, además de la puesta en valor de la cantina, que ya cuenta con 90 años de historia.

Un 2026 para festejar todo el año

Con los 90 años del club y las 20 ediciones del concurso como antesala, Sierra adelantó que el año 2026 será una gran fiesta: “Vamos a celebrar durante los 365 días”, aseguró.

