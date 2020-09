Recreativo Echegoyen: si no están dadas las condiciones no habrá concurso de pesca

9 septiembre, 2020 Leido: 15

Alejandro Andersen, del Club Recreativo Echegoyen, aseguró hoy que todo lo vinculado a concursos de pesca está sumido en la incertidumbre generada por la pandemia. En la última edición de las 6 Horas a la Pieza de Mayor Peso que organiza la entidad, en la primera semana de marzo, se alcanzó el récord de 2162 cañas.

“Este año es incierto para todos, es la primera vez que no tenemos ansiedad porque llegue la fecha del concurso. Todavía tenemos tiempo por delante”, consideró.

“En general lo lanzamos los últimos días de noviembre, por eso todavía tenemos que esperar. Estamos expectantes, y considero que si bien se habla de protocolos, entiendo que en esta situación si todas las condiciones no están dadas, será un evento más a suspender. No vamos a arriesgar nada. De todas maneras insisto en que queda mucho tiempo por delante, nadie tiene en claro nada porque todo cambia día a día”, estimó Andersen.

Para la próxima edición habían pensado en premios similares a la última en cuanto a vehículos, además de premios más importantes en efectivo y para la inscripción anticipada.

