Recuerdan a “Súper Sánchez” en informe sobre intendentes que se presentarían con boleta corta

Con el vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas, la revista La Tecla elaboró un informe sobre los oficialismos locales que jugarían con la boleta corta en las Primarias del 22 de agosto, entre los que menciona al intendente de Tres Arroyos y grafica la nota con la foto de “Súper Sánchez”.



Según el medio especializado, “eso no quita que repartan la misma junto a la de alguno de los presidenciables. Pero ese es otro cantar”.

La crónica expresa que “cuando el votante ingrese al cuarto oscuro se encontrará, más allá que lo vote o no, con la cara de su intendente en una boleta corta, vecinal. Esta situación se dará por lo menos en Tres Arroyos, Villarino y Carmen de Areco. También podría suceder en General Pueyrredón (Mar del Plata), pero no está confirmado”.

En Tres Arroyos

El primero de los casos era el más previsible, pues el Movimiento Vecinal de Tres Arroyos, liderado por el histórico Carlos Sánchez juega siempre de esta manera, más allá de que algún vez coqueteó con el Frente para la Victoria. Quien será el postulante aún no se sabe, pero el espacio le ofreció a Sánchez ir por su quinto mandato. Lo está pensando.

Villarino

En lo que respecta a Villarino, tal como informó este medio ayer, el Vecinalismo local, Acción por Villarino, decidió despegarse del Frente Renovador y se presentará a las PASO con su papeleta vecinal. El candidato será nuevamente Carlos Bevilacqua, quien se puso al frente de una importante movida vecinalista de la Sexta sección.

"Trabajar para resolver los problemas locales que tiene nuestra gente y defendiendo sus intereses es la esencia del vecinalismo, enfocado en lo local, generando espacios propios para defender los intereses de los vecinos de nuestros distritos y de la región" comentaba Bevilacqua luego del encuentro en el que participaron representantes de nueve distritos del sudoeste bonaerense.

El intendente de Villarino destacó (apenas dos meses atrás) la importancia de continuar fomentando estos espacios políticos locales, que permiten trabajar para la gente "sin quedar atados a intereses de las estructuras partidarias nacionales que no representan las demandas de la región"; y resaltó que "Accion por Villarino viene siendo un camino a seguir en la región, y eso nos enorgullece mucho porque significa que todo el trabajo que venimos haciendo, no solo es reconocido a nivel local sino también a nivel regional".

Carmen de Areco

El tercer caso es el de Carmen de Areco, donde Nueva Alternativa Carmeña, que llevará en la parte superior de la boleta a Marcelo Skansi, que por última vez (así lo indica la ley) intentará renovar su mandato. "Vamos por más", confirmó el jefe comunal ante este medio, además de señalar que esta vez jugarán con la papeleta corta (en elecciones anteriores adhirieron al Frente para la Victoria).

Mar del Plata

Puede haber un caso más. Y el protagonista es Carlos Arroyo, de Agrupación Atlántica, que tal como adelantó la Tecla Mar del Plata, se quedó afuera de Cambiemos. El tema es que el alcalde aún no decidió si va como postulante de Consenso Federal 20130 o si se presenta como vecinalismo. La incógnita se develará en 9 días.