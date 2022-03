Recuerdan las normas que se deben respetar en el Aeropuerto Municipal

Desde el Aeropuerto Municipal Héctor Ricardo Volponi, el jefe Agustín Rubiños informa a los visitantes que, de acuerdo a lo que dicta el protocolo de la ANAC –Administración Nacional de Aviación Civil Argentina-, se deben respetar las normas que el espacio requiere.

De ésta manera, se recuerda acatar lo que indican los carteles en los lugares en donde está prohibido el ingreso, como así también no circular a pie o en vehículos en el área de aterrizajes, maniobras y movimientos de aeronaves.

No está permitida la utilización de drones ni el ingreso con animales.

Se recuerda también que en dicho lugar no se puede hacer fuego.

La seguridad es una responsabilidad de todos y este espacio no debe ser tomado como un predio de esparcimiento ni de recreación, dadas las características específicas que el lugar requiere.

