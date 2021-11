Recuerdos de Claromecó en la memoria de Esther Caram

4 noviembre, 2021 Leido: 0

No siempre se tiene la oportunidad de revivir situaciones históricas de las localidades del partido, pero en este caso, Esther Caram de Ávila, nos pasea por algunos recuerdos que quedaron en su memoria. Se presenta como belloquense que vive en Claromecó, contó que hace 75 años que vive en la villa balnearia, y compartió una singular experiencia que le tocó vivir, “estábamos como todos los de Claromecó, los pocos que éramos, tranquilos como que no pasaba nada y de repente vimos un avión que daba vueltas por todo el pueblo.

Antes el mar bajaba más que ahora y allí fue que encontró un lugar para aterrizar, y lo hizo en la playa cerca de donde hoy está el reloj. En ese momento todos quisimos ir a ver qué había pasado pero no nos dejaron acercar, sólo vimos que cinco señores bajaron del avión, con carpetas bajo el brazo. Me acuerdo bien que los llevaron en Jeep sin capota hasta donde hoy está el molino y ahí estuvo el Gobernador Mercante, que por orden del Presidente Perón, entregó la escritura de los campos a los chacareros que los trabajaban”.

Entre otros recuerdos, orgullosamente dijo que “mi marido fue el primer guardavidas oficial de Salud Pública que vino a Claromecó, el que trajo las banderas, los salvavidas, las señales del mar, y él fundo el Balneario Ávila”.

Para finalizar hizo un breve relato sobre su vida escolar en Bellocq, “cuando terminé la escuela me puse a llorar, antes era muy lindo e importante poder ir al colegio, mi papá eligió instalarse antes que yo naciera en la Estación San Francisco de Bellocq justamente porque había un establecimiento educativo, tengo muy lindos recuerdos”.

Volver