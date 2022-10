Recuperadores informales de residuos reclaman trabajo en blanco en el ex Basural

12 octubre, 2022

La problemática de los recuperadores informales de residuos volvió a tomar protagonismo en el Centro de Disposición Final de Residuos, tal como ocurrió hace algunos meses, y un grupo de ellos realizó hoy una protesta en el lugar reclamando un trabajo formal, ante lo que perciben como riesgo de erradicación definitiva del ex basural. “Hay gente que nació acá adentro y solamente sabe hacer esto, no tiene otra cosa para hacer. Muchos de nosotros cobramos un plan de 25.000 pesos, y la empresa toma gente de afuera, no nos llama a nosotros, que conocemos bien la mugre como a nosotros mismos. Por ahora lo vamos a hacer pacíficamente, pero no vamos a dejar entrar a ningún camión hasta que nos den una respuesta”, aseguró Miguel Arramendi.

“Estamos un mes juntando bolsitas para ganar 25.000 pesos, cuando antes yo podía hacer eso en tres o cuatro días; y todos tenemos familia ¿cómo hacemos para mantener a 3, 4 chicos con 700 pesos al día?”, se preguntó Arramendi.

“Lo que quieren es cerrar el basurero y que la gente que estuvo metida años acá consiga trabajo afuera como pueda”, concluyó.

