Red 24 seguridad con tecnología y un excelente servicio

15 marzo, 2023

Ignacio Suárez, asesor técnico comercial de la firma Red 24 dijo a LU 24 que “tratamos de brindar al cliente lo máximo en cuestiones de seguridad; a través del monitoreo estamos trabajando muchísimo , en Claromecó, nosotros somos la única empresa que puede brindar servicio en la localidad, como única empresa habilitada que tiene móvil, y quienes son propietarios que están poco tiempo en Claromecó, o no pasan la mayor parte del año en la localidad, pueden estar tranquilos y contratan nuestros servicios sabiendo del eficiente servicio”.

“Estamos brindando servicio a Tandil, Necochea, Dunamar, Claromecó y Buenos Aires; la empresa se ha expandido en los últimos años”, agregó y sostuvo que “respecto a la situación de inseguridad, dijo que “la gente no sabe que con un costo que no es elevado y brinda la tranquilidad en su comercio, empresas o en su casa, y siempre asesoramos diciendo que no tienen que esperar a un robo para contratar, sino un sistema de prevención y seguridad”, y también que cuestan “con un servicio vehicular, para actuar en la emergencia que necesiten”.

“El sistema de cámaras nos permite tener visión las 24 horas y alta tecnología a nivel de cámara sino toda la inteligencia que va detrás: no solo la visual de la cámara sino que se pueden agregar filtros, incluso para realizar seguimientos para prevenir antes que suceda el evento; hay sensores de movimiento que pueden generar encendido de luces y en empresas ofrecemos barreras de seguridad, hacemos monitoreo de silo bolsas y en plantas de silo, seguridad física, cámaras y monitoreo”, expresó.

Los interesados en contratar, pueden llamar al 2983 – 585780 pasar por las oficinas de Berutti 501 en Tres Arroyos o también por las de Tandil o Claromecó, en redes o por la página Web.

