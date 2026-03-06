(audio)Redrado: “El tren del mundo tiene un andén en Argentina”

6 marzo, 2026 135

https://www.lu24.com.ar/wp-content/uploads/2026/03/MARTIN-REDRADO.mp3

Martín Redrado inició su charla agradeciendo y saludando al intendente Garate, al Ministro Rodríguez y a todos los panelistas, invitándolos a “no solo hablar del momento actual sino a pensar a futuro”.

“Soy un hacedor y no voy a opinar por lo tanto sino sobre los criterios que debe transitar la argentina en los próximo años, porque nos encontramos en una verdadera encrucijada: o bien nos transformamos en un país para diez millones de habitantes, con tres distintos segmentos, el agro, energía o minería que permite pensar en una Argentina para esos diez millones pero nosotros tenemos que pensar en una Argentina para 48 millones de habitantes, y las soluciones que el pañis necesita es no mirar al pasado porque nos llevó a esta situación; somos muchos los que opinamos pero muchos de los que plantean soluciones lo hacen mirando al pasado, con problemas que tuvimos sobre todo en el final del 2023, por lo que se nos plantea un mundo que nos plantea que el país debe tener como concepto central el equilibrio presupuestario, trabajando con cinco ejes fundamentales, que necesitan leyes que nos den un horizonte a todos los argentinos: Tomando el equilibrio como base, debemos construir un nuevo edificio con cinco pilares fundamentales”, expresó.

Otra forma de alcanzar el equilibrio fiscal

“Se puede alcanzar este equilibrio ampliando la base de tributación ampliando un 50 por ciento de la economía con menores cargas tributarias, si bien sabemos que las retenciones son un pésimo impuesto necesitamos un horizonte que nos permita tomar decisiones, pero planteo un cronograma a cuatro años de eliminación de todas las retenciones en todos los productos del campo para poder reactivar a un sector que no está siendo, y la revolución impositiva habla de simplificación para darle poder de compra al trabajador argentino, que tenemos hoy la falta de impulso al consumo, pero la solución no es usar el Banco Central como chequera y empapelar con billetes; debemos reducir los impuestos que caen sobre los empleados en nuestro país, que trasciende a los gobiernos y da una estructura en la matriz impositiva , teniendo cada vez más monotributistas y los trabajadores tributan un 18% de impuestos y si lo reducimos al 9% incrementaría el salario sin generar presiones inflacionarias”, dijo.

La revolución Federal

“Hoy las provincias reciben la menor cantidad de impuestos coparticipables en el marco de la caída de la recaudación que tiene que ver con la caída del consumo; no se puede pensar la política económica sin trabajar sobre la política social. Muchos colegas llegan al ministerio y tratan de ajustar los números, y evaluando los costos sociales generan problemas que no hacen salir del mismo, yo pienso en integrar, por lo que nos debemos dar un debate sin fragmentación o integralidad, quien plantea uno y otro para tener un efecto cascada sobre la sociedad, lo que lo vincula directamente con la revolución impositiva.

Planteamos una nueva ley de coparticipación y para cambiar la Constitución hacen falta los dos tercios del Congreso, con el apoyo de los gobernadores, para dar a las provincias lo que les corresponde porque reciben el 30% de los impuestos cuando deberían recibir el 50%,

El IVA es para financiar la seguridad social, y el impuesto al débito bancario debiera ser coparticipable, uno puede llegar a trabajar la ley impositiva para darle a las provincias lo que corresponde y trabajar en la rebaja de ingresos brutos”, manifestó.

La revolución de infraestructura

“Las rutas del país están en condiciones lamentables, por lo que si hay que invertir en infraestructura vial o telecomunicaciones que impidan que se corten las comunicaciones, por lo que se necesita infraestructura física o digital y si el área privada lo puede hacer, bienvenido, porque hay áreas que pueden financiar infraestructura, no solo el BM el BID sino que Estados Unidos ha puesto un banco financiero para el desarrollo y lo que no pueda hacer el privado debemos tener la capacidad de financiar algo que es intergeneracional”, sostuvo.

La revolución exportadora

La revolución de la producción pone a Brasil en la autosuficiencia de producir trigo y los destinos de Argentina son los de Brasil justamente y cuando se hizo el Mercosur se hizo con el sentido de exportación, por lo que Argentina debe vender proteína y no vender toneladas, en ese sentido, porque hay restricciones o son competitivos como la UE o USA, y el mundo busca nuevas fuentes de suministros, de insumos que son necesarios para la producción de alimentos y energía, y esta región del mundo tiene ventajas geopolíticas ya que estamos alejados de los conflictos bélicos, eso no existe en este sector del mundo, por lo que hoy se buscan productores confiables por lo que argentina debe tener una revolución exportadora, y ahí está el desafío para que el eje central de las negociaciones políticas, económicas, militares, deben medirse como el interés nacional que es generar más y mejor empleo a los argentinos. Si un acuerdo con la UE no genera mejor calor de salarios no es un buen acuerdo, o con EEUU no transforma la realidad productiva, buscar mercados como Medio Oriente o el Asia Pacífico”, aseguró.

La revolución del crédito

“Estoy convencido que las políticas publicas deben tener incentivos impositivos, para que haya inversión, para el crecimiento y necesitamos prestamos más dinámicos a corto mediano o largo plazo; hoy el Fondo de Garantías de sustentabilidad no genera mejor calidad de vida ya que debiera estar generando fondos a largo plazo, con créditos en pesos, bajando los encajes del sistema financiero para que se dé mas préstamo al sector privado, en cualquier país de América Latina de lo que se produce el 50% es crédito, en el ámbito de la integralidad; hoy hay altísimo nivel de morosidad porque no crece el salario real por lo que hay que reducir el impuesto al trabajo y pensar y trabajar en tres ejes centrales, Argentina debe crecer en su consumo que es el 70% del PBI; crecer en la inversión y ampliar la capacidad de consumo porque si no es inflación, banda decrecimiento de consumo, crecimiento de inversión y exportación son los ejes necesarios, por lo que es necesario hacer estas tres preguntas a países que sean viables, integrados y con un horizonte de crecimiento, hay que despolitizar y plantear el debate del equilibrio impositivo, y si nos quedamos con eso nos quedamos con un país para 10 millones de habitantes”, dijo.

“Hoy el mundo plantea que el tren tenga un andén que pasa por la Argentina por lo que debemos aprovechar esta oportunidad y que llegue a todos los argentinos”, finalizó.

Volver