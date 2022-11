“Reducir la cantidad de concejales es una señal para la gente”, dijo Nidia Moirano

15 noviembre, 2022

Nidia Moirano, senadora de Juntos por la Sexta Sección, se refirió este martes a los proyectos que ha presentado recientemente para la reducción del número de legisladores locales y provinciales, que persiguen el objetivo de bajar los costos de la política. Hace unos meses, Moirano impulsó una propuesta para que la Legislatura bonaerense adopte una estructura unicameral; y ahora propone, en el mismo sentido, reducir a la mitad la composición actual de los Concejos Deliberantes.

“El achique del costo de la política es algo que la ciudadanía pide. Son 14 las provincias en nuestro país que son unicamerales, y en muchas otras hay proyectos para hacerlo; esto significa una reducción importante de gastos y una señal de nuestra parte en este momento tan especial para la economía y de grandes necesidades para la gente. Lo de los Concejos, sabemos que están calculados en función de la cantidad de habitantes y se van actualizando con los censos. En Tres Arroyos tienen 18, quedarían 10; de 40.000 a 200.000 habitantes proponemos 10 concejales. En Bahía Blanca, de 24 quedarían 12. Estoy convencida de que pueden cumplir con su función perfectamente y además no se pierde representación política, todos los partidos quedan representados”, aseguró la legisladora.

“Esto no lo vamos a sacar este año, quizá, ni el año que viene, pero hay que plantear el debate y trabajarlo. No hay que hacerlo en períodos electorales, sancionando leyes de apuro como quieren ahora suprimir las Primarias. Hay que discutirlo fuera de esos períodos y lograr la sanción”, consideró.

Escasos nombramientos en la justicia

Integrante suplente del Consejo de la Magistratura, miembro de la Comisión de Mapa Judicial y de la Comisión de Acuerdos del Senado, Moirano expresó su preocupación por la falta de nombramientos en la justicia, con un total de 700 vacancias en toda la Provincia. “Este es un gobierno que, si no tiene militantes en la justicia, prefiere que esté vacía. Cuando Juntos fue gobierno nombramos 560 magistrados entre jueces, fiscales y defensores; esta gestión nombró primero 31, después 20 y ahora entran otros 10. Nada, prácticamente”, concluyó.

