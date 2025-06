Reelección indefinida para legisladores: Buscan que salga antes del cierre de listas

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Alejandro Di Chiara habló con LU 24 sobre el proyecto de las reelecciones indefinidas para legisladores que aprobó este martes el Senado bonaerense y ahora debe tratarse en la cámara baja para su sanción definitiva.

“Hubo comentarios de todo tipo y la realidad indica de un sector que no hay que proscribir a quienes quieren seguir siendo consejeros escolares, concejales o legisladores, y otro dice que está mal atornillarse a los cargos indefinidamente”, sostuvo.

“Yo creo que dos períodos son suficientes como hemos hecho en la práctica en Monte Hermoso, pero entiendo que quienes tienen voluntad de seguir en el cargo no pue dan hacerlo, pero hoy día entra más en la sociedad el discurso que “se quieren atornillar en el cargo”, relató.

“La semana que viene tendremos sesión, le daremos ingreso al expediente y pasará por las comisiones y entiendo que esto se pueda aprobar antes del 19 de julio que es el cierre de listas porque hay concejales o legisladores que ya tienen dos mandatos; se necesita la mayoría para el quórum y luego la mayoría para su aprobación por lo que se necesitan 46 diputados que voten y el oficialismo tiene 37 legisladores y va a ser necesario 9 o 10 legisladores más que apoyen el expediente por lo que traerá negociaciones, ya que hay cargos que no están ocupados, que están esperando para ocupar el lugar por lo que esa negociación puede servir para que se apruebe, hay mucho camino por recorrer todavía”, agregó.

Sobre la reelección indefinida para intendentes, opinó que “no creo que haya tiempo antes del 19 de julio para ese tratamiento, por lo que creo que en esta oportunidad será este expediente y lo de los intendentes puede quedar para más adelante o no”.

