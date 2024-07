Reencuentro y emoción: a 40 años del egreso, volvieron a la Escuela 8

12 julio, 2024

Ex alumnos de la Escuela N°8 de nuestra ciudad, se reunieron este viernes en el establecimiento educativo para celebrar sus 40 años de egresados. En la oportunidad descubrieron una placa conmemorativa y recorrieron las instalaciones.

Cabe decir que, en muchos casos, la ocasión fue propicia para el reencuentro entre los ex compañeros y para volver a la escuela 40 años después.

Los ex alumnos agradecen al equipo directivo de la institución que permitió que se viva este momento tan especial.

Volver