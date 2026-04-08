Reestructuración del INTA: Eliminan 14 agencias

8 abril, 2026 0

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) continúa con ajustes y reestructuración y aprobó el cierre de 14 agencias de extensión rural, en el marco de una reorganización interna.

La decisión, tomada por el Consejo Directivo del organismo, se enmarca en un plan más amplio impulsado por el Gobierno nacional que apunta a reducir la estructura territorial y avanzar en una reorganización interna.

Las Agencias de Extensión Rural (AER) alcanzadas pertenecen a los centros regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba.

En el norte bonaerense dejarán de funcionar las sedes de Vedia y Rojas, mientras que en el sur el recorte impactará en Laprida, General La Madrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. En Córdoba, en tanto, se dispuso el cierre de las agencias de Oncativo, La Carlota y Ucacha.

Con esta nueva resolución, el total de dependencias eliminadas asciende a 24 si se suman los diez cierres previamente oficializados, entre ellos la agencia de Sáenz Peña, en Chaco, y la disolución del Centro Regional INTA AMBA, que contaba con nueve sedes.

De esta manera, el organismo se acerca al objetivo planteado en la denominada “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos”, que prevé reducir de 299 a 252 las agencias en todo el país.

Volver