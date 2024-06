Referente de Patria y Futuro: Visitó la ciudad el exlegislador José Cruz Campagnoli

1 junio, 2024

Visitó nuestra ciudad el ex legislador José Cruz Campagnoli, referente de Patria y Futuro y mantuvo reuniones con dirigentes y el intendente municipal.

En primera instancia Campagnoli, tal como lo realizará en varios distritos de la sexta sección, se reunió con el jefe comunal Pablo Garate, acompañado de colaboradores del frente mencionado, con quién intercambiaron conceptos sobre la situación nacional, y como la misma afecta a la provincia y a nuestro distrito.

De dicha reunión también participaron Matias Come, Daniel Burchkardt y la ex concejal Tatiana Lescano, quienes coordinaron la visita de los referentes a nuestra ciudad. Por otra parte también se reunieron más tarde con dirigentes de distintos sectores en la sede del partido justicialista local, de la cual participaron, el ex senador Ricardo Fernández, José Luis Paguegui, Néstor García, Adela Cornu, David Pavino, Diego Zyncenko, Marcela Jaureguiberri, Paola Acuña, la doctora Mara Redivo, y el anfitrión Alejandro Barragán, entre otros.

La misma tuvo un tenor similar donde se intercambiaron opiniones y estrategias para enfrentar la situación a la que nos está llevando el gobierno nacional de ajuste, recesión y hambre. Se dejó abierta la propuesta de trabajar en conjunto con estas premisas y sosteniendo la gestión del intendente Pablo Garate y el gobernador Axel Kicillof.

El espacio Patria y Futuro, frente que encabeza el ministro de gobierno provincial Carlos Bianco, que fuera lanzado en la ciudad de La plata el pasado 4 de mayo, a quien acompañan dirigentes como, Julio Alak (La Plata), Mario Secco (Ensenada) -sumando el aval del jefe comunal de Berisso, Fabián Cagliardi– además del ministro de Desarrollo Social de la provincia, Andrés “Cuervo” Larroque, y que es una articulación a nivel nacional de organizaciones sociales, políticas, sindicatos y dirigentes de larga trayectoria, cuya estrategia es defender y proyectar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

