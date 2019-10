Referentes de Consenso Federal visitaron la ciudad e hicieron recorrida junto a Donato Calla

El ex Gobernador y actual Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti y el candidato a Diputado por Consenso Federal, Jorge Isla, visitaron nuestra ciudad y brindaron una conferencia de prensa junto a los candidatos locales del mismo espacio, Donato y Leticia Callá. Destacaron la importancia de salir de la grieta, con la posibilidad de votar “esta tercera opción”.



“Estamos con muchas expectativas, convencidos de la opción que estamos representando, una opción de futuro, y Roberto es la persona que puede reactivar la economía. Poner el país en marcha y acompañar ciudades como Tres Arroyos, que demuestra ser una comunidad pujante, comprometida, que quiere tener un proyecto. Este 27 de octubre, elijamos una opción posible de futuro, porque hay otros dos modelos que ya han fracasado y el país ya no puede seguir esperando la necesidad de enfrentar sus problemas estructurales”, sostuvo Jorge Isla.

Por su parte, Antonio Bonfatti, ex Gobernador y actual Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, alertó la gravedad de estar atravesando un gran enfrentamiento entre argentinos, “superó la grieta cultural, mucho más que lo económico, y social. Todos tenemos que poner el hombro para superarlo. Por eso planteamos la tercera opción. Hay que tener un Estado presente y el agregado de valor, porque tenemos riquezas de recursos y gente con capacidad, solo nos falta ponernos de acuerdo. Tenemos que construir una opción de salud, de educación también”.

Para Bonfatti, una enorme mayoría de los argentinos quería un opción a la grieta, “aparecen la opción de Macri y Alberto y entendemos igual, que no se puede construir en diferencias tan enfrentadas. Sea quien fuere el presidente, ahora debe convocar a todos los argentinos a unirse y decir que país queremos”.

De esta manera, Donato Callá el candidato a Intendente local y su compañera en la lista Leticia, agradecieron la presencia de ambos en Tres Arroyos, como así también el apoyo brindado a si lista.