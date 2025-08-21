Referentes del Vecinalismo hablaron con la Rural sobre Ente Vial y Seguridad en el campo

Representantes del Movimiento Vecinal mantuvieron una reunión con autoridades de la Sociedad Rural de Tres Arroyos, en un encuentro que se caracterizó por el intercambio de propuestas y el análisis de las principales problemáticas que atraviesa el sector agropecuario local.

Estuvieron por el MV estuvieron su Presidente, Federico Balbuena, el ex Secretario de Producción Guillermo Salim, la concejala Roxana Calvo, el también ex Secretario de Producción municipal Juan José Etcheto, y los candidatos a concejales Patricio Roché y Edgardo Fernandez.

Por la Sociedad Rural asistieron, su Presidente, Eugenio Simonetti, el Vicepresidente, Sebastian Tubia y el Secretario Luis Del Canto.

Según un informe de prensa del partido se abordaron dos puntos que preocupan al sector rural, el estado de los caminos rurales, el funcionamiento del Ente Vial Descentralizado, y la Seguridad en el ámbito rural. Ambas partes coincidieron que hay que defender el correcto funcionamiento del Ente Vial, y la excelencia de sus prestaciones, por lo que Tres Arroyos fue considerado un modelo virtuoso en todo el país. Sobre la seguridad en el campo se analizaon propuestas y posibles acciones futuras para optimizarla.

La agenda también incluyó el análisis de temas impositivos provinciales que afectan al sector agropecuario, generando un debate constructivo entre ambas partes.

Se coincidió en que la reunión fue altamente productiva para los asistentes.

