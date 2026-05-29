Referentes locales participaron en La Plata del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Salud”

29 mayo, 2026 0

Referentes políticos y militantes locales participaron en la ciudad de La Plata del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Salud”, encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente platense Julio Alak y el dirigente Daniel Gollan.

El encuentro se desarrolló en el Pasaje Dardo Rocha y reunió a integrantes del gabinete provincial, legisladores, intendentes, trabajadores del sistema de salud, representantes universitarios y organizaciones sindicales de toda la provincia.

Durante su intervención, Axel Kicillof remarcó que “nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país” y convocó a defender “cada hospital y cada centro de salud, porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina”.

Además, el gobernador cuestionó las políticas del gobierno nacional y sostuvo que “frente al abandono, el ajuste y la crueldad, nosotros elegimos luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio, sino un derecho para todos y todas”.

En ese sentido, Kicillof advirtió sobre las consecuencias sociales del actual modelo económico y afirmó: “La motosierra mata. Tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y un 37% de la mortalidad materna”.

Por su parte, Daniel Gollan destacó que “este encuentro es un paso más para diseñar una propuesta participativa y completamente federal”, mientras que Julio Alak sostuvo que “la salud nunca va a ser un derecho mientras se aplique la motosierra”.

Desde el espacio señalaron que la jornada tuvo como objetivo consolidar una propuesta sanitaria federal, defender el sistema público de salud y promover políticas que garanticen el acceso igualitario a la atención sanitaria en toda la Argentina.

Asimismo, remarcaron la importancia de fortalecer un Estado presente que acompañe a las comunidades y garantice derechos fundamentales, especialmente en un contexto de ajuste y recorte de políticas públicas a nivel nacional.

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