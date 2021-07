Reflexión y pedido de la Biblioteca Meister

11 julio, 2021 Leido: 175

La Biblioteca popular “Ing. Luis Meister” convoca a la comunidad a colaborar con la organización del Día del Niño y además realiza un balance y reflexión del trabajo que vienen llevando a cabo en distintos barrios de Tres Arroyos.



Estimados vecinos:

Este año nos ha desafiado tanto o más que el 2020. Pero la experiencia, si bien nos puso en carrera para dar lo mejor a nuestra comunidad, también nos ha enseñado a superarnos a nosotros mismos: como institución y como personas.

Muchas familias confían en la Biblioteca Meister porque fuimos parte de sus vidas el año anterior. Cada día, más vecinos desde distintos barrios de Tres Arroyos, llegan a nuestra sede para pedir ayuda con mercaderías, contar con el roperito comunitario o traer a sus niños a disfrutar de nuestro merendero. Tienen la confianza porque saben que, a pesar de los cierres por cumplimiento de las cuarentenas decretadas, no los abandonamos.

Con estas líneas, pretendemos hacer un balance y reflexionar al respecto. Somos conscientes de nuestros aciertos y errores. Tenemos la firme convicción de que, si cada una de las instituciones de la ciudad, como las bibliotecas barriales, por ejemplo, abrieran sus puertas y compartieran con nosotros como si fuéramos una unidad, lo que se ha trabajado desde que el azote de la pandemia nos afectó, el trabajo sería más repartido y eficiente. Esto, surge a partir de que la misma gente que nos visita nos manifiesta que lo que encuentra en “la Meister” no está en otros lugares, refiriéndose por supuesto a todo nuestro trabajo en conjunto.

Contamos afortunadamente con el apoyo de la Municipalidad de Tres Arroyos, con la asistencia del Licenciado Marcelo León, desde la Secretaría de Desarrollo Social y de la señora Directora de Cultura y Educación, Noemí Rivas. Por supuesto que, si algo nos hace trabajar con la seguridad de lograr nuestros objetivos, es la buena gente de Tres Arroyos que abraza continuamente nuestras propuestas.

No podemos obviar el hecho de dejar a un costado nuestra función de biblioteca para convertirnos en un nexo solidario. Estigma del cual queremos salir con el fuerte deseo de volver a cumplir esa función original, donde los niños se acerquen a estudiar y a disfrutar libremente de los talleres. Deseamos que sus familias ya no nos necesiten para salir adelante por el hecho de dedicarnos a alcanzar una bolsa de alimentos o preocuparnos por lograr que tengan un bienestar que no nos corresponde. Nos haría muy felices, el sabernos innecesarios en la función social a la que hoy priorizamos. Eso significaría que, todas las familias que asistimos, pudieron tener las oportunidades para salir adelante.

Estamos orgullosos de ser pocos y lograr mucho, tanto en el área de biblioteca propiamente dicho, como administrativo. Demás está decir que, haber mantenido una gran variedad de talleres para ofrecer a la comunidad durante los períodos presenciales y que tengan tan buena recepción, obviamente llena a nuestros corazones y se convierten en energía para pretender más por Tres Arroyos. Son Uds., queridos vecinos, quienes nos plantean sus necesidades y nos ponemos a su disposición.

Para finalizar, queremos contarles que estamos organizando el DÍA DEL NIÑO. Si bien pasamos por otro año más que no podemos hacer una convocatoria abierta a toda la comunidad, nos es grato recordar todos los años que organizamos con un gran festejo en el parque Miedan. La pandemia no nos va a desmoralizar por no permitirnos revivirlo, pero, no dejaremos de agasajar a nuestros niños del barrio y a aquellos que por esta particular situación nos conocieron y quieren ser parte de nuestra gran familia.

Este es hoy nuestro llamado a la solidaridad a las diferentes empresas de Tres Arroyos y a los vecinos en general que puedan ayudar con un valor pecuniario, o la donación de juguetes y golosinas.

Los esperamos en nuestra sede de Berutti N° 710 o a los teléfonos 15348492/15541012

Una vez más reconocemos con mucho cariño el abrazo solidario de nuestra ciudad. Los esperamos y ¡gracias por ser parte del EQUIPO MEISTER!

