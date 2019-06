Reflexiones sobre el lenguaje adolescente

La Profesora de Lengua y Literatura, Carmen Pérez, se refirió al lenguaje que actualmente utilizan los jóvenes y adolescentes para comunicarse con sus pares y consideró que se observa en la mayoría de los casos, la carencia de lectura que en consecuencia, afecta su vocabulario.



“Lo primero que habría que decir es que cuando se habla de lenguaje adolescente, no todos los grupos se expresan con un lenguaje incomprensible, son la llamada Generación Zeta. Esta generación está acostumbrada a relacionarse a través del mundo digital desde que tienen uso de razón, por lo que su medio principal son las redes sociales. Ese lenguaje, se reduce a pocos términos, cortan palabras, usan muletillas, eliminan vocales, mesclan idiomas y con el uso, la Real Academia ha ido aceptando palabras que nos parecían terribles y fuera de lugar, pero sobre esto en particular se ha negado a aceptarlo”, dijo Pérez.

Consideró que para el Presidente de la Academia Argentina de Letras “Es un problema la pobreza de vocabulario que tienen, tanto en jóvenes como adolescentes, porque al no haber capacidad de expresión se achica el pensamiento y la realidad, es que en general leen muy poco. Uno ve que escriben de manera incorrecta y no son capaces de elaborar un fundamento sólido, y terminan con un lenguaje empobrecido en lo verbal y en lo intelectual”.

Agregó que “A veces es imposible entenderlos y es como un código entre ellos. Es una jerga que tienen, y les encanta explicarles a los padres de que se trata. No saben en una situación formal, emplear un lenguaje con esas circunstancias y se quedan mudos, y se ve en la universidad luego, en las carreras que lo necesitan. Todas las generaciones han tenido su lenguaje particular, profesiones incluso también. Siempre fue una moda en los jóvenes tener una jerga determinada. En cuanto al lenguaje inclusivo, la Real Academia no lo aceptó y hasta lo consideró más exclusivo”, indicó.