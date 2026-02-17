Reforma laboral: el Gobierno aceptó eliminar el artículo de las licencias médicas

El Gobierno Nacional decidió retirar el artículo 44 del proyecto de ley de reforma laboral, tras la fuerte presión y rechazo de los bloques aliados.

Fuentes parlamentarias confirmaron que el artículo será eliminado en la reunión plenaria de comisión que tiene que emitir dictamen este miércoles en Diputados, con el objetivo de garantizarse la aprobación en la sesión prevista para el jueves próximo.

El artículo 44 establecía remuneraciones al 75% o 50% en caso de enfermedades o accidentes.

