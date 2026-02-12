Reforma Laboral: el Gobierno festejó la media sanción en el Senado

12 febrero, 2026 0

Desde el Ejecutivo resaltaron el acompañamiento de los senadores dialoguistas en la Cámara Alta, asegurando que “solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino. Es un punto de inflexión en la historia”.

A través de un comunicado publicado por la Oficina del Presidente, destacaron “este proyecto de reforma estructural permitirá actualizar un sistema que durante décadas expulsó a millones de argentinos del empleo formal y obstaculizó la creación de trabajo registrado en el país”.

“Dicha ley representa un punto de inflexión en la historia laboral argentina, tras años de litigiosidad laboral que beneficiaron a unos pocos, burocracia excesiva y normas desfasadas ante los profundos cambios económicos y tecnológicos, estamos ahora ante una transformación profunda que devuelve previsibilidad, dinamismo y libertad al mercado de trabajo”.

En ese sentido, Milei les agradeció a los senadores que acompañaron esta media sanción, diciendo que “comprendieron el mandato expresado en las urnas y enviaron un mensaje claro de responsabilidad institucional”.

Al mismo tiempo, resaltó: “Solo modernizando nuestras leyes laborales vamos a generar empleo genuino, previsibilidad y mayor libertad económica en nuestro país”.

Con el proyecto aprobado en el Senado, ahora el Gobierno apunta a conseguir la sanción en la Cámara de Diputados, confiando en que los legisladores comprendan “el mandato popular” y realicen un tratamiento rápido de la medida.

“Estamos ante un momento en el que la historia cambia: con reglas claras, esfuerzo y el talento de los argentinos, demostraremos la verdadera grandeza de nuestra Patria”, finaliza el comunicado.

El Senado obtuvo la media sanción de la reforma laboral con 42 votos a favor y 30 en contra, con el respaldo de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y senadores que responden a gobernadores o que mantienen posiciones independientes en la Cámara alta. Por el contrario, el bloque peronista que lidera José Mayans votó en contra de la iniciativa.

El proyecto ahora se debatirá durante el período de sesiones extraordinarias en la Cámara Baja donde el oficialismo tiene la primera minoría.

Fuente: TN

Volver