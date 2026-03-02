Reforma laboral: Torremare advierte que la ley es un retroceso de 60 años (audio)

2 marzo, 2026 203

El doctor Guillermo Torremare, especialista en Derecho Laboral, advirtió en conversación con LU24 sobre las graves consecuencias de la nueva Ley de Modernización Laboral en Argentina, a la que calificó como un retroceso histórico de más de sesenta años en materia de derechos sociales. Según el experto, la normativa no moderniza el sistema, sino que restringe y poda los derechos de los trabajadores registrados, mientras genera un engañoso enfrentamiento con el sector no registrado.

Uno de los puntos más críticos señalados por Torremare es el impacto en el sistema previsional. La ley desvía un 3% de los aportes patronales que antes financiaban las jubilaciones para crear un fondo de despidos, lo que desfinancia directamente las cajas jubilatorias y perjudica a los actuales pasivos. Además, el abogado destacó que la reforma limita severamente la capacidad de negociación y reclamo de las organizaciones sindicales, debilitando la defensa colectiva de los trabajadores.

Finalmente, el especialista aseguró que la ley es “absolutamente inconstitucional” por violar el principio de no regresividad en Derechos Humanos, el cual prohíbe legislar para quitar derechos ya adquiridos. Por este motivo, anticipó un inminente escenario de judicialización masiva y caos en el Poder Judicial, lo que generará una inseguridad jurídica que terminará afectando también a los empleadores. Torremare concluyó que la disputa llegará inevitablemente a la Corte Suprema de Justicia, la cual, bajo un estricto apego a la Constitución, no debería convalidar lo que definió como un “engendro” legislativo.

