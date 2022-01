Regalo de Reyes: Sánchez recordó la reunión con Néstor Kirchner de la que surgieron importantes obras

6 enero, 2022 Leido: 220

El intendente Carlos Sánchez evocó hoy la reunión con el expresidente Néstor Kirchner, gestionada por Carlos “Cuto” Moreno, y de la cual surgió uno de los más importantes “regalos de Reyes” que recibió Tres Arroyos: una importante cantidad de obra pública con gran impacto en el desarrollo y la calidad de vida en la ciudad. Fue un 6 de enero de 2008, en la primera presidencia de Cristina Fernández, y el encuentro se produjo en la residencia de Olivos.

“Nos habían llamado al mediodía del 5 de enero desde Presidencia de la Nación para tener una audiencia con Néstor Kirchner en Olivos, y cuando terminó la Caravana de los Reyes, dormí un ratito y salimos para Buenos Aires. Nos habían adelantado que el tema era obra pública, por eso me acompañó el entonces secretario, Roberto Aranegui, y Hugo Fernández que era secretario de Gobierno. Me llamó Cuto Moreno, a quien Kirchner le había pedido sumarse a la reunión, y también lo hizo Roberto Fernández. Finalmente, al auto en el que iban Aranegui y Hugo Fernández no le permitieron acceso. Kirchner me dijo que había obras para hacer en todo el país, pero en lo posible con proyectos terminados que permitieran concluirlas antes de finalizar el ejercicio. Nosotros ya teníamos todo listo para el Camino de Cintura, que veníamos haciendo de a una cuadra cada 7 u 8 meses, y le planteamos lo que quedaba, que costaba unos 17 millones de pesos entonces. Empezó a anotar en un cuaderno con espiral, de los que usan los chicos en la escuela, y nos preguntó por más. Le contamos lo de la ampliación del Hospital, la necesidad de cloacas en Villa Italia y Olimpo, que era de unos 50 millones de pesos y me pidió que se dividiera en dos, empezando por Villa Italia, que se pudo terminar, y luego falleció y quedó pendiente Olimpo, que recién salió ahora”, relató el intendente Carlos Sánchez.

El proyecto para pavimentar 300 cuadras, que en aquel momento el Ejecutivo esperaba concretar con un crédito que daban las AFJP, estaba en stand by por la estatización del sistema, entonces el jefe comunal se lo mencionó a Kirchner, que también tomó nota en su cuaderno y aseguró “lo podemos hacer”. Del mismo modo surgieron otras más de 400 casas del Plan Federal -del que ya se había culminado una etapa- y, por consulta del mismo presidente, se propició el recambio de luminarias en las avenidas.

“Terminada la conversación apareció Cristina Fernández, que recién había asumido como presidenta, y saludó a Cuto Moreno y me mandó un saludo a mí para la gente de Tres Arroyos. Apenas unos días después hicimos un viaje con todos los proyectos firmados y con sus cartas de presentación, y las obras se hicieron todas, de hecho se está haciendo uso de ellas. Será difícil que en la historia de Tres Arroyos se consiga un regalo de Reyes como ese, de tantas obras y tan importantes. Por eso es importante saber de dónde arrancamos y todo lo que hoy tenemos, porque a través de estos años, con la ayuda de los gobiernos nacional y provincial, se han hecho cosas realmente fundamentales”, destacó Sánchez.

Volver