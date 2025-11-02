Regional Amateur: Goleada de Olimpo 4 a 0 a Grupo (video)
Olimpo debutó con una goleada en el Torneo Regional Amateur sobre Grupo Universitario de Tandil por 4 a 0.
El próximo compromiso de ambos equipos será: Olimpo recibiendo a Ferroviarios de Balcarce y Grupo Universitario será local de Huracán Ciclista, el otro representante de nuestra Liga Regional Tresarroyense. Esto se disputará el próximo fin de semana.
Síntesis:
Olimpo (3): Agustín Ezama; Enzo Di Rocco, Kevin Gauto, Fernan Rodríguez, Sebastián Allema; Gino Romito, Lautaro Domínguez, Manuel González, Axel Mink: Sebastián Fuertes y Franco Gutiérrez.
DT: Guillermo Orsili.
Grupo Universitario -Tandil- (0): Ramiro Viera; Agustín Doorich, Christian Sallago, Diego Argonz, Felipe Clemencau; Mauricio Prado, German Iriart, Carlos Urrutia; Ezequiel Saporiti; Kevin Millán Romero y Valentino Groppa.
DT: Daniel Pérez.
Gol en el primer tiempo: Sebastián Fuertes.
Goles en el segundo tiempo: Franco Gutiérrez -2- Mink( de penal).
Cambios en Olimpo: Mardones por Romito, Cárdenas por Allema, San Martín por Domínguez y Kevin Urbistondo por Gutiérrez.
Cambios en Grupo Universitario: Bueno por Urrutia, Décima por Prada, Rusconi por Romero, García por Sallago, Gómez por Clemenceau y Ianibelli por Rodríguez.
Tarjetas en Olimpo: amonestado, Gino Romito.
Tarjetas en Grupo Universitario: amonestados Agustín Doorich, Kevin Millán Romero y Felipe Clemencau.
Incidencias: gol de Mink (ST) de penal.
Árbitro: Juan Armendano (Terna arbitral de Laprida).