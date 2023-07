Regional de patín en Polideportivo Municipal

14 julio, 2023

Desde este viernes 14 al domingo 16 de julio se llevará acabo la etapa Regional de patín organizada por la Asociación Tandilense, en el polideportivo de Tres Arroyos. Allí estarán participando también la Asociación Pampeana, Provincia de Buenos Aires, Asociación Marplatense a la cual representa el Club Independencia de Adolfo Gonzales Chaves.

En este contexto, en la mañana de este viernes, Paula Lebrun, integrante del equipo del Ventarrón chavense dialogó con LU 24 y comentó: “es una jornada clasificatoria para torneos nacionales. Está instancia competitiva es clasificatoria en las categorías Formativa, C 5ta y C 4ta, para la Copa Nacional Roberto Rodríguez a realizarse en la provincia de Córdoba en septiembre.”

Y agregó: “Además, las categorías C 3ra, C 2da y C 1ra clasifican para la Copa Nacional Ernesto González Molina a realizarse en Neuquén en octubre. Nuestra profesora es Paola Toledo y está acompañada por María Sol Viora y María Paz Viora, que forman parte de la Selección Nacional:”

Independencia estará representando a la Asociación Marplatense en las categorías:

C 3ra mayores

Ana Del Valle Lebrun

C 5ta 13 años

Victoria Gandarias

C 5ta 12 años

Luisana Ateiro

Formativa 13 años

Mírela Santamaría Murcia

