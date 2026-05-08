Registro actualizado de precipitaciones

8 mayo, 2026 0

El registro de precipitaciones en Tres Arroyos acumuló 102 milímetros, hasta las 8:00 de este viernes , según datos de la Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares.

El acumulado, según los mismos valores, indica 444 mm.

Valores

Tres Arroyos: 102 mm. Acumulado 444 mm.

Barrow: 97 mm. Acumulado 379 mm.

Cascallares: 80 mm. Acumulado 407,5 mm.

San Francisco de Bellocq: 131mm. Acumulado 591 mm.

Orense: 148 mm. Acumulado 565 mm.

Copetonas: 108 mm. Acumulado 432 mm.

Oriente: 95 mm. Acumulado 388 mm.

Adolfo Gonzales Chaves: 64 mm. Acumulado 479 mm.

De La Garma: 79 mm. Acumulado 464 mm.

San Cayetano: 105 mm. Acumulado 410 mm.

El Carretero: 130 mm. Acumulado 519 mm.

Coronel Pringles: 40 mm. Acumulado 390 mm.

Volver