Registro actualizado de precipitaciones
El registro de precipitaciones en Tres Arroyos acumuló 102 milímetros, hasta las 8:00 de este viernes , según datos de la Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares.
El acumulado, según los mismos valores, indica 444 mm.
Valores
Tres Arroyos: 102 mm. Acumulado 444 mm.
Barrow: 97 mm. Acumulado 379 mm.
Cascallares: 80 mm. Acumulado 407,5 mm.
San Francisco de Bellocq: 131mm. Acumulado 591 mm.
Orense: 148 mm. Acumulado 565 mm.
Copetonas: 108 mm. Acumulado 432 mm.
Oriente: 95 mm. Acumulado 388 mm.
Adolfo Gonzales Chaves: 64 mm. Acumulado 479 mm.
De La Garma: 79 mm. Acumulado 464 mm.
San Cayetano: 105 mm. Acumulado 410 mm.
El Carretero: 130 mm. Acumulado 519 mm.
Coronel Pringles: 40 mm. Acumulado 390 mm.