Registro de las Personas: Continúa el conflicto con los trabajadores. Designaron personal de otras localidades, para atender al público

La Delegada de ATE, María José Larrañaga, se refirió al conflicto salarial que afecta desde hace varios meses a los empleados del Registro de las Personas y aseguró que fueron escuchados por la Gobernadora Vidal en su paso por la ciudad, como así también que ante el estado de Asamblea Permanente, autoridades provinciales han decidido que personal de Copetonas y Necochea, llegarán a la ciudad por unos días, para prestar atención al público de 8 a 16 horas y así destrabar la acumulación de trámites pendientes.



“Seguimos en la misma situación y con Asamblea Permanente. Tuvimos la posibilidad de hablar con la gobernadora Vidal y de contarle nuestras medidas que sabemos perjudican a la comunidad y muchas veces debieron cerrar el Registro, porque el titular no podía hacer todos solo. Esto fue una medida a nivel provincial y las urgencias las realizábamos, como defunciones y casamientos. Al nosotros estar en asamblea, afectó a la comunidad toda. La gobernadora desconocía la situación, y le dijo a sus asesores que se comunicaran con nosotros para estar al tanto de nuestro reclamo”, explicó Larrañaga.

Recordó que las medidas, “comenzaron en febrero o marzo, aunque no con la profundidad de ahora, como desde hace dos meses. Casi la semana entera sin atención estamos. Hay papeles que hemos pegado en las paredes para que la gente sepa que estamos cobrando por debajo de la canasta básica. Tenemos un básico de 5200 pesos y el sueldo en total, oscila en 20 mil pesos”.

La delegada gremial remarcó que pretenden “una mesa técnica, es decir diálogo; que nos atiendan para reclamar una bonificación que pedimos hace años”.

Recalcó que “los recursos hay de sobra y se ve en los trámites, que de hecho han aumentado considerablemente. Recursos hay, lo que no quieren es sentarse a dialogar con nosotros”.

Advirtió que en el día de ayer “se presentó la inspectora zonal y me llamó el Director Provincial del Registro de las Personas, comentándome las medidas de traer personal de la zona para atender de 8 a 16 horas para solucionar esto, mientras destrabamos el conflicto. Hizo hincapié en que esto no podía seguir así y que iban a proseguir a hacer descuentos tal vez por las retenciones de tareas de estos dos meses. El personal que ya vino es de Copetonas y Necochea y se queda por una semana”, sostuvo.