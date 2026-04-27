Registro de lluvias

27 abril, 2026

Registro de lluvias

Desde la  Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares difundieron el registro pluviométrico ocurrido en las últimas horas.

Tres Arroyos: 16 mm.

Cascallares: 17 mm.

Barrow: 11 mm.

San Francisco de Bellocq: 63 mm.

Orense: 82 mm.

Copetonas: 16 mm.

Adolfo Gonzales Chaves: 15 mm.

De La Garma: 16 mm.

San Cayetano: 18 mm.

El Carretero: 40 mm.

Coronel Dorrego: 30 mm.

Oriente: 20 mm.

Coronel Pringles: 1 mm.

Registro de lluvias