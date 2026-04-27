Registro de lluvias
Desde la Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares difundieron el registro pluviométrico ocurrido en las últimas horas.
Tres Arroyos: 16 mm.
Cascallares: 17 mm.
Barrow: 11 mm.
San Francisco de Bellocq: 63 mm.
Orense: 82 mm.
Copetonas: 16 mm.
Adolfo Gonzales Chaves: 15 mm.
De La Garma: 16 mm.
San Cayetano: 18 mm.
El Carretero: 40 mm.
Coronel Dorrego: 30 mm.
Oriente: 20 mm.
Coronel Pringles: 1 mm.