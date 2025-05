Reglamentaron ordenanza que regula el uso de motos y combate ruidos molestos

6 mayo, 2025 90

El Municipio de Tres Arroyos reglamentó la ordenanza que regula el uso responsable de motovehículos en todo el distrito.

Motos, ciclomotores, motonetas, cuatriciclos y triciclos deberán cumplir, sin excepciones, con los requisitos de seguridad establecidos: uso obligatorio de casco homologado, luces reglamentarias, frenos en condiciones, chapa patente visible y sistemas de escape que no generen contaminación sonora.

El objetivo es promover una ciudad más ordenada, segura y con un ambiente acústico saludable. Porque el ruido también enferma, molesta y genera tensiones. Cuidar la salud sonora es cuidar el bienestar de todos.

“La idea no es perseguir, sino concientizar y ordenar. Queremos barrios tranquilos, donde el descanso no se vea interrumpido por escapes libres y motos fuera de control. Esta ordenanza responde a un pedido concreto de los vecinos y se enmarca en una política integral de prevención y cuidado comunitario”, señaló Martin Legarreta, director operativo de la Secretaría de Seguridad.

Puntos destacados

Se prohíbe la circulación de vehículos con escapes libres o modificados, sin luces, sin chapa patente o sin casco reglamentario.

Se realizaron controles periódicos en distintas partes de la ciudad, reforzando la presencia.

Los vehículos en infracción podrán ser retenidos, y sus escapes decomisados serán destruidos.

Para recuperar el vehículo, será obligatorio asistir a cursos de concientización y seguridad vial, abonar la multa correspondiente y regularizar todos los elementos exigidos.

Además, se recuerda que la documentación debe estar en regla y al día, como licencia de conducir, seguro obligatorio y tarjeta verde.

Volver