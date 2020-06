Regresan algunas disciplinas deportivas a Necochea

En un fin de semana fresco pero soleado, el clima presentó su mejor cara acompañando a los deportistas que retomaron su actividad en Necochea después de 3 largos meses.

Hasta hace días atrás parecía muy lejano y con algunas habilitadas hace una semana como el surf, el kitesurf, bodyboard y la pesca, en la playa de Quequén, los amantes de swell se hicieron cita a primera hora para meterse en las heladas aguas del Atlántico en body y surf, mientras que aquellos embarcados en botes de Clase Optimist hicieron lo propio en los sectores habilitados del puerto local.

No faltó actividad en las canchas de tenis como Rowing, Náutico y Del Valle, donde hubo un regreso esperado en los clubes, aunque sin demasiadas canchas ocupadas.

Además, en los renovados links del Necochea Golf Club, con la participación de 106 jugadores en el denominado Torneo “Retorno”, a 18 hoyos medal play, la entidad de Quequén, adecuándose a los protocolos sanitarios, jugaron con turnos de tres jugadores alternando las salidas cada 10 minutos entre grupo.

Claro, hay que tener en cuenta que casi todas las actividades presentaron sus respectivos protocolos hace ya bastante tiempo, como es el del kayak y canotaje, deporte el cual sus referentes solicitan poder realizarlo en la zona de las Cascadas, para poder hacerlo sin inconvenientes, primero deberá emitir un decreto el intendente Arturo Rojas.

La responsabilidad será lo que permitirá pasar a fase 5 el miércoles 24 de junio y desarrollar más disciplinas como los que se practican en recintos cerrados como gimnasios y natatorios.

Hoy fue el turno del running y el ciclismo, que se podrá practicar de lunes a viernes de 6 a 17. Salvo de 6 a 8, cuando se permitirá hacerlo en calles de asfalto y la zona urbana, las actividades deberán desarrollarse únicamente en calles de tierra y caminos rurales de Quequén y Necochea, estando además habilitado el sector del Parque Lillo, desde Avenida Pino del Japón (Club Villa del Parque) hacia el Sur, a la zona de los molinos de viento. No se permitirá correr o andar en bicicleta por camino de la ribera en la margen Necochea, que sólo estará disponible para los caminantes. Los ciclistas no tendrán permitido salir a la ruta. Se deberá respetar una distancia de 10 metros entre los runners y 20 metros entre cada ciclista. El tiempo máximo por persona es de 60 minutos, pidiéndose que los ejercicios de elongación se realicen en los domicilios.

