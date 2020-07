Regreso a clases: Se trabaja en el protocolo provincial. Tendrá que evaluarse su factibilidad en cada Distrito

La Inspectora Jefa Distrital, Andrea Larrieu Lacoste, aseguró esta mañana a nuestra emisora que la provincia se encuentra organizando el regreso a clases con la elaboración de un protocolo de medidas de higiene, seguridad y prevención. Destacó que cada distrito evaluará su aplicación teniendo en cuenta la realidad sanitaria de cada ciudad, como así también de las diferentes comunidades educativas.

“En eso van acciones que se están realizando en los distintos niveles. Lo primero que se aborda es el protocolo marco y los lineamientos federales para el retorno a clases. Es un protocolo marco, que cada jurisdicción lo debe tomar como base, para armarlos a nivel provincial y después a los distritales. Estamos en el abordaje y la provincia está desarrollando mesas con sindicatos de trabajadores docentes y auxiliares, consejos escolares, autoridades municipales y se está definiendo lo que será el protocolo provincial”, aseguró.

Consideró que “es un momento de análisis, porque va de la mano de la situación de salud de cada distrito y debe tenerse en cuenta su fase y cuando esté el protocolo, se verá lo de cada distrito”.

Indicó también que se trabaja junto al área de salud e infraestructura. “Cada institución, tiene una impronta distinta por infraestructura, matrícula y recurso humano disponible, por otras variables que implican relevamientos, y ahora estamos abocados a esta generalidad”.

Agregó además que también se analizan 3 fases, “lo que va a pasar fuera de la escuela, lo que es el movimiento de alumnos y la llegada al establecimiento, el ingreso que también tendrá sus características, con políticas de cuidado e higiene, y el interior de la escuela”.

Larrieu Lacoste, mencionó en este sentido, que cada escuela necesita tener todos los elementos de higiene. “Tenemos que trabajar las capacitaciones para todos los agentes y ver cómo será el inicio a nivel pedagógico. El regreso tiene que estar muy cuidado. No rápido y sin las medidas de prevención correspondientes, porque si no se dan las medidas sanitarias, no va a ser el inicio en ese establecimiento. No es lo mismo una escuela rural con 5 alumnos que una escuela con mil. No es la misma realidad en todas las ciudades y eso también marca una situación”.

Destacó que se regresará a las aulas, “con una bimodalidad de educación, tanto presencial, como virtual. Tal vez se le unos días a un grupo y otros días al resto, se evaluara la situación de conectividad. El tapaboca será obligatorio a partir del 1° año de nivel primario, ya que hay cosas irrenunciables y el nivel inicial es muy complejo, en el sentido de cumplimiento de las medidas. Se tendrá en cuenta la cantidad de horas en clases, será escalonado y progresivo. Por ahí se le dará prioridad a los últimos años, se abordarán contenidos esenciales, se tendrá en cuenta el transporte. Exige mucha logística y cuidado. Se prioriza que cada escuela responda a las necesidades básicas”.

