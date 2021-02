Regreso a las aulas: pidieron que “hayan reglas claras y comunicación” (Video)

Esta tarde, en el monumento de la Plaza San Martín, se realizó una convocatoria bajo la consigna “Volvamos a la escuela” que surge a nivel nacional y provincial, y desde lo local el llamado fue elaborado por “Juntos por el Cambio” acompañados de padres y estudiantes.



El consejero escolar y dirigente de la UCR, Cristian Ruiz, dijo que “la convocatoria es para visibilizar lo que es la vuelta a clases de manera presencial. Sabemos que durante todo el 2020 se ha trabajado un montón y se han realizado diferentes acciones, esto no va en contra de los docentes porque entendemos que la virtualidad es un gran trabajo que han tenido afrontar y grandes desafíos han tenido que tener con respecto a la educación virtual, pero entendemos que también una parte de la sociedad y de los niños y adolescentes deben volver al aula para poder afianzar distintos conocimientos que no tiene que ser solamente con materias particulares sino también con valores y distinta formación ciudadana”.

En diálogo con LU 24 el consejero escolar pidió que “hayan reglas claras, comunicación, que haya acciones, que se pueda ir evaluando, diagnosticando y pudiendo encontrar resultados para poder, o dar marcha atrás en cuanto a lo epidemiológico, eso sabemos que no es responsabilidad del Estado, o poder evolucionar y avanzar sobre la presencialidad en lo que son las clases en la nueva normalidad”.

Hasta el momento se sabe que las clases a nivel provincial comenzarían el 1 de marzo, previamente contó que habrá dos jornadas de capacitaciones con docentes el 11 y 12 de febrero en los establecimientos educativos.

“Se están llevando a cabo distintas acciones para la vuelta a clases pero todavía en las familias y la comunidad no tiene un mensaje claro sobre cómo van arrancar, de qué manera van a poder comenzar los chicos en la escuela, si van a ser por grupos o por turnos, y la verdad es que estamos acompañando este pedido porque surge a través de los padres y creemos que es necesario poder dialogar y debatir entre todos, no solamente el Poder Ejecutivo sino también todos los actores que trabajan en la educación”, agregó.

Entre los referentes cambiemistas estuvieron también los concejales Enrique Groenenberg y Soledad Cadenas, las diputadas Laura Aprile y Rosío Antinori, el exconcejal Horacio Espeluse, el Presidente de la Juventud radical, Adriel Sorgue, entre otros.

